2019/12/24 | 07:08 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصاعد سحب الدخان بعد حرق الإطارات من قبل محتجين في تقاطع الكزيزة في البصرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/24 | 07:08.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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