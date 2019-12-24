شاهد : “عمرو وردة” مع فتاة حسناء

2019/12/24 | 07:45 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / نشر عمرو وردة لاعب المنتخب الوطنى وفريق لاريسا اليونانى صورة جديدة جمعته مع فتاة حسناء وهما على متن طائرة عبر صفحته على موقع “انستجرام”.ولم يفصح وردة عن اسم الفتاة، ومن تكون سواء صديقته، أو تربطه علاقة عاطفية بها ولكن رئيس نادى لاريسا، أليكسيس كوجياس كان له تصريحات، كشف فيها أن عمرو وردة، […]

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