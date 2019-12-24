رابط الأعتراض على تعيينات وزارة “الاعمار والاسكان”

2019/12/24 | 07:45 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / بعد اعلان وزارة الاعمار والاسكان عن توفر 732 درجة وظيفية من الدرجات الشاغرة لغرض التعيين على الملاك الدائم في مقر الوزارة وتشكيلاتها، وبعد الفرز وظهور نتائج المقبولين نقدم ادناه رابط استمارة تقديم الاعترضات للذين لم تظهر اسماؤهم في قوائم التعيينات المنشورة سابقا.استنادا الى تعليمات تنفيذ قانون الموازنة الاتحادية رقم (1) لسنة 2019 […]

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