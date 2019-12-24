تامر حسنى يوضح سبب حذف مشاهد زملائه من فيلم “الفلوس”

2019/12/24 | 07:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / يُطرح فيلم “الفلوس” للنجم تامر حسنى خلال الأيام القليلة المقبلة، والذى يشاركه البطولة كل من زينة وخالد الصاوى ومحمد سلام، ويظهر مجموعة من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا ومى عز الدين.وقال تامر إنه سعيد بمشاركة السقا، فهو فنان كبير، وصديق العمر، وليس لأنى ظهرت معه في مسلسل “ولد الغلابة”، يظهر هو معى […]

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