احتجاجات ليلية ضد تمرير مرشحين لرئاسة الوزراء

2019/12/24 | 07:52 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / تجددت المظاهرات في مدن مختلفة من العراق، لا سيما في العاصمة بغداد، ليلة الثلاثاء، احتجاجا على الأسماء المطروحة لتولي رئاسة الحكومة الجديدة، التي يقول المحتجون إنهم مقربون من إيران.وانطلقت مظاهرات عدة في مختلف أنحاء المدن العراقية، احتجاجا على محاولة رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي تمرير مرشحي الأحزاب المقربين من إيران لرئاسة الحكومة.[…]

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