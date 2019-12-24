مدرب كروي: خسارة الشرطة امام الشباب السعودي كارثة

2019/12/24 | 07:53 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكد المدرب الكروي، تيسير عبد الحسين، ان خسارة الشرطة امام الشباب السعودي كانت كارثية بكل معنى الكلمة.

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