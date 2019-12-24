الشابندر لرئيس الجمهورية: التاريخ سيذكر صمودك وموقفك الشجاع

2019/12/24 | 08:14 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الإخباريةوجه السياسي العراقي، غالب الشابندر، رسالة الى رئيس الجمهورية برهم صالح، بعدما فضل الأخير عدم الخضوع الى الاملءات وقبول ترشيح مرشح تحلف البناء لرئيس...

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