الرافدين يصرف رواتب موظفي مديريات التربية في بغداد والمحافظات

2019/12/24 | 08:16 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصرف الرافدين، الثلاثاء، صرف رواتب موظفي مديريات التربية في بغداد وعدد من المحافظات.

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