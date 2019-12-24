اطلاق رواتب موظفي مديريات التربية في بغداد والمحافظات

2019/12/24 | 08:16 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن مصرف الرافدين صرف رواتب موظفي مديريات التربية في بغداد وعدد من المحافظات.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ان المصرف قام بدفع رواتب موظفي مديريات التربية بعد وصول الصكوك الخاصة بهم.واشار البيان الى ان الصرف تم عن طريق ادوات الدفع الالكتروني ( بطاقة الماستر كارد ) وبإمكان الموظفين استلام رواتبهم من اَي مكان يتواجدون فيه

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