محلل كروي: الاخطاء الفردية والتحضير الذهني السيء خلف خسارة الشرطة الكبيرة

2019/12/24 | 08:24 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اكد المحلل الكروي صفوان عبد الغني، أن نتيجة مباراة الشرطة والشباب السعودي بالستة "كارثية"، مبيناً أن تطور الدوري السعودي يجعل هذه النتيجة طبيعية.

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