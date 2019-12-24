شاهد .. البرلمان العراقي يرجئ مناقشة قانون الإنتخابات

2019/12/24 | 08:24 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أرجأ البرلمان العراقي جلسة كانت مقررة أمس الى اليوم الثلاثاء للتصويت على قانون الانتخابات فيما تواصل القوى السياسية مشاوراتها لتسمية رئيس للحكومة الج...

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