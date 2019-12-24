2019/12/24 | 08:30 - المصدر: اليوم السابع

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعارضة القطرية تكشف رجال "تميم" داخل العراق.. نورى المالكى وحيدر العبادى وهادى العامرى وريكان الحلبوسى.. وتؤكد: الدوحة جندت عددا كبيرا من الساسة الع... هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع اليوم السابع الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/24 | 08:30.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع اليوم السابع.

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