محلل كروي يشخص أسباب الخسارة الكبيرة للشرطة

2019/12/24 | 08:44 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد :سومر نيوز

اكد المحلل الكروي صفوان عبد الغني، أن نتيجة مباراة الشرطة والشباب السعودي بالستة "كارثية"، مبيناً أن ت...

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