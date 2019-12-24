الشابندر لرئيس الجمهورية: موقفكم سيذكره التاريخ

2019/12/24 | 08:44 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

وجه السياسي المستقل غالب الشابندر، اليوم الثلاثاء، رسالة الى رئيس الجمهورية برهم صالح، نبهه فيها الى ان التاريخ سيسجل أسماء المضحين بدمائهم ومن سفكوها أيضاً.

وقال الشابندر في تغريدة له على "تويتر"، "السَّيّـِد بَرْهَم صَالح..



كمواطنٌ عراقي انت رئيس بلده أقول لسيادتكم في الثورات والانتفاضات والمنعطفات الحساسة للدول تُفتح ابواب التَّاريخ والتاريخ على مصراعيها فيدخله الشجاع والبطل ومُقدمي الدماء وسافكيها".

وأضاف ان "موقفكم الشجاع سيُذكر ما دام للعراق تاريخ يُقْرأ وكُلي أملٌ بصمودكم".

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