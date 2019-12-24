تحطم طائرة سو-57 شرقي روسيا

2019/12/24 | 08:44 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أفادت وكالة "نوفوستي" الاخبارية الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن طائرة مقاتلة تحطمت في اقليم خاباروفسك شرقي البلاد، الا ان الحادث لم يسفر عن خسائر بشرية.

ونقلت الوكالة عن مسؤول محلي في الاقليم، قوله ان طائرة من طراز "سو-57" من الجيل الخامس، تحطمت أثناء إجراء اختبار للمحرك، مضيفا أن الطائرة ليست تابعة للقوات المسلحة بل لمصنع كومسومولسك على آمور.

وأضاف أن الطيار تمكن من القفز بالمظلة وتم إجلاؤه بمروحية، مشيرا إلى عدم توفر تفاصيل حول حالته.

وبحسب مصدر أمني، فإنه تجري حاليا عملية البحث عن الصندوق الأسود للطائرة، بينما تتحدث الروايات الأولية لأسباب الحادث عن عطل فني أو خطأ في القيادة.

وتعتبر "سو-57" أحدث مقاتلة روسية متعددة المهام من الجيل الخامس، وهي مخصصة للقضاء على جميع الأهداف الجوية والبرية.



وتم عرض النسخة التصديرية من المقاتلة للعلن للمرة الأولى خلال معرض "ماكس" الدولي للطيران في مدينة جوكوفسكي بضواحي موسكو الصيف الماضي.

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