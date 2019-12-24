تراكم دهون البطن ماهي اسبابها؟

2019/12/24 | 08:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت الرابطة الألمانية للتغذية، اليوم الثلاثاء، أن هناك بعض العادات الخاطئة التي تؤدي إلى تراكم الدهون في منطقة البطن، وهو أمر مزعج بالنسبة للكثيرين.

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