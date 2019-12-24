احالة عدة مشاريع لزيادة الطاقة الكهربائية في نينوى مطلع 2020

2019/12/24 | 08:48 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مدير عام الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية الشمالية خالد غزاي، الثلاثاء، عن إحالة عدد من المشاريع التي ستزيد من الحصة الكهربائية للمحافظة ضمن الخطة الطارئة لعام 2020.

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