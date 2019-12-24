حقوق الانسان: نزوح قسري من أطراف خانقين وابي صيدا

2019/12/24 | 08:55 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} وثقت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق حصول حالات للنزوح القسري من اطراف قضاء خانقين بمحافظة ديالى بسبب هجمات داعش الارهابية.

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