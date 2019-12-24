وزير التجارة: انتاج الحنطة تجاوز الـ 4.7 ملايين طن

2019/12/24 | 08:55 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} شــدد وزيــر الـتـجـارة هاشم العاني على ان "مـن بـين اهم منجزات وزارته لهذا العام 2019، هو وصول الـبـلاد الـى الاكتفاء الـذاتـي مـن الحنطة".

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