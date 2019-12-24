البيشمركة تشارك بمراسم خاصة في باريس

2019/12/24 | 08:58 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ شارك وفد من وزارة البيشمركة بمراسم ايقاد شعلة الجندي المجهول في باريس.وبدعوة من الحكومة الفرنسية، شارك وفد وزارة البيشمركة في المراسم التي تتمثل بإيقاد شعلة الجندي المجهول تحت قوس النصر بالعاصمة الفرنسية باريس.ورفع علم اقليم كوردستان الى جانب العلم الفرنسي في المراسم الخاصة.

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