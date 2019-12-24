حصيلة الركضة حتى الليلة… سرمد الطائي

2019/12/24 | 09:09 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب/ سرمد الطائي اصعب مواجهة بين خامنئي والسيستاني تسقط المرشح لحكومة العراق الرئيس لايزال يهدد بالاستقالة وسط تصاعد الاحتجاجات انشغل المتظاهرون العراقيون طوال يومي الاحد والاثنين باحتفال رمزي بإسقاط مرشح رئاسة الحكومة الجديدة الذي تقدمه الكتلة المقربة على طهران في برلمان العراق، وهو سابع مرشح للمنصب ترفضه حركة الاحتجاج المستمرة للشهر الثالث على التوالي، لكن […]

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