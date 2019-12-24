قتلى وجرحى في انفجار سيارة مفخخة بالرقة السورية

2019/12/24 | 09:09 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ لقي خمسة مدنيين مصرعهم في سوريا الاثنين، إثر انفجار سيارة مفخخة في ريف الرقة الشمالي.وبحسب المصدر، فإن عددا من الأشخاص أصيبوا بجروح من جراء التفجير الذي وقع في بلدة سلوك.وفي أكتوبر 2017، أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة من التحالف الدولي لمحاربة تنظيم “داعش”، الانتصار على التنظيم الذي استخدم المدنيين بمثابة دروع بشرية […]

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