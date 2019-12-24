5 عادات تؤدي إلى تكون دهون البطن.. ابتعد عنها

2019/12/24 | 09:15 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ أفادت الرابطة الألمانية للتغذية أن هناك بعض العادات الخاطئة التي تؤدي إلى تراكم الدهون في منطقة البطن، وهو أمر مزعج بالنسبة للكثيرين.قلة النوم تعمل قلة النوم على إنتاج الجسم للمزيد من هرمون الستيرويد كورتيزول، وهو المسؤول عن الرغبة الشديدة في تناول الطعام، ولخفض مستوى الكورتيزول يجب النوم لفترة ما بين 7 و8 ساعات ليلا.المشروبات […]

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