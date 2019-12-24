2019/12/24 | 09:15 - المصدر: سومر نيوز
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حقوق الانسان: نزوح قسري من أطراف خانقين وابي صيدا) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد :سومر نيوز
وثقت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق حصول حالات للنزوح القسري من اطراف قضاء خانقين بمحافظة ديا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
حقوق الانسان: نزوح قسري من أطراف خانقين وابي صيدا) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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