الاتحاد الآسيوي يعتمد تقنية الفار في نهائيات آسيا تحت 23 عام

2019/12/24 | 09:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اعتماد تقنية الفيديو" الفار" خلال نهائيات آسيا 2020 تحت 23 عاماً ، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو، والتي ستقام في الثامن من الشهر المقبل في تايلند.

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