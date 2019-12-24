خطر صيني يهدد الجيش الأمريكي

2019/12/24 | 09:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ تنشئ الصين عددا كبيرا من السفن الحربية، التي من المقرر أن تدخل الخدمة في الأسطول الصيني في المستقبل، وتظهر صورة، ملتقطة من نافذة طائرة، لحوض بناء السفن في شنغهاي، أن هناك 9 سفن جديدة يتم تشييدها.ويقول موقع “فوربس” الأمريكي، إن الجيش الصيني يزيد حجم أسطوله البحري بوتيرة مدهشة، مشيرا إلى ضخامة حجم السفن، […]

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