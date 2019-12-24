2020.. عام جيد للاقتصاد العالمي لكنه لن يستمر

2019/12/24 | 09:20 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من الأسباب التي مكّنت الأسهم من المحافظة على تماسكها في الأسواق، وجود اتفاق تجاري آمن مع الصين، لكن التوتر السائد سيستمر حتى العام المقبل وربما بعده.

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