وزير الطاقة الروسي: أوبك+ قد تبحث تخفيف قيود إنتاج النفط في آذار

2019/12/24 | 09:20 - المصدر: الاقتصاد نيوز

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إن أوبك وحلفاءها من الدول الكبرى الأخرى المنتجة للنفط قد بحثون تخفيف القيود المفروضة على إنتاج الخام في الاجتماع الذي سيعقد في مارس آذار.

وكانت أوبك وحلفاؤها ومن بينهم روسيا، قد قرروا هذا الشهر الإبقاء على القيود المفروضة على إنتاج النفط حتى نهاية مارس وتعميق خفض المعروض إلى 1.7 مليون برميل يوميا لتحقيق التوازن في السوق.

وأضاف نوفاك أن التعاون مع أوبك سوف يستمر ما دام فعالا ويحقق نتائج، وما دامت السوق تحتاجه.

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