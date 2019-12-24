تحذيرات من ضباب كثيف في طقس العراق مع زيادة سرعة الرياح

2019/12/24 | 09:22 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق تشير توقعات الارصاد الجوية، الى حدوث ازدياد في سرعة الرياح، الثلاثاء، بعدة مدن في العراق، مقرون بارتفاع في نشاط الضباب.وقال المتنبئ الجوي صادق عطية، في تدوينة تابعتها “يس عراق”، فانه “من المتوقع استقرار الرياح على الاتجاه الجنوبي الشرقي، خفيفة الى معتدلة في اغلب المدن، مصحوبة بنشاط في عدة اماكن”.وأضاف “سيكون […]

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