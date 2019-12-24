لوكاكو يكشف سر معاناة رونالدو في الكالتشيو

واسترسل البلجيكي: "حين يعتقد رونالدو أن الأمر صعب، فيجب أن يكون كذلك حقًا".
وتابع: "كرة القدم في إيطاليا أصعب مما هي عليه في إنجلترا.
هناك أكثر حدة وقوة، لكن في الكالتشيو كل الأمور تدور حول الخطط والتكتيك".وأبدى لوكاكو سعادته وارتياحه لأنه لم يعد مُضطرا للتعامل مع الإعلام الإنجليزي، الذي لطالما عانى منه.وفي موسمه الأخير مع مانشستر يونايتد سجل البلجيكي 12 هدفا في 32 مباراة، واحتاج إلى 15 مباراة فقط في الكالتشيو للوصول إلى عدد الأهداف نفسه خلال الموسم الحالي.
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