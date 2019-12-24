لوكاكو يكشف سر معاناة رونالدو في الكالتشيو

2019/12/24 | 09:24 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان، عن تحذير تلقاه من البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، قبل انتقاله لصفوف النيراتزوري.وانضم لوكاكو للإنتر، خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية مقابل 83 مليون يورو، قادمًا من مانشستر يونايتد، وسجل 12 هدفا في الدوري الإيطالي حتى الآن، ويتفوق بفارق هدفين على البرتغالي.وقال لوكاكو، خلال تصريحاته لصحيفة "نيويورك تايمز": "كريستيانو رونالدو أخبرني أن الدوري الإيطالي، يعد البطولة التي تتمتع بأفضل دفاعات في العالم".وأضاف: "رونالدو قال لي إنه سجل في كل مكان ذهب إليه، لكن فعل الأمر نفسه بالدوري الإيطالي يبدو صعبا للغاية".

واسترسل البلجيكي: "حين يعتقد رونالدو أن الأمر صعب، فيجب أن يكون كذلك حقًا".

وتابع: "كرة القدم في إيطاليا أصعب مما هي عليه في إنجلترا.



هناك أكثر حدة وقوة، لكن في الكالتشيو كل الأمور تدور حول الخطط والتكتيك".وأبدى لوكاكو سعادته وارتياحه لأنه لم يعد مُضطرا للتعامل مع الإعلام الإنجليزي، الذي لطالما عانى منه.وفي موسمه الأخير مع مانشستر يونايتد سجل البلجيكي 12 هدفا في 32 مباراة، واحتاج إلى 15 مباراة فقط في الكالتشيو للوصول إلى عدد الأهداف نفسه خلال الموسم الحالي.

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