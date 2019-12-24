عبدالرزاق دحنون - ماذا سيحدث غداً يا تولستوي؟

2019/12/24 | 09:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبدالرزاق_دحنون (يلقي مجنون حجراً في بئر فيعجز أربعون حكيماً عن إخراجه)مثل أرمنييطرح الكاتب الفرنسي فرانسوا جاكوب الحائز على جائزة نوبل في الطب وعضو الأكاديمية الفرنسية، في كتابه (الفأر والذبابة والإنسان) سؤالاً يدور على ألسنة كثير من الناس العاديين، ماذا سيحدث غداً؟ ولماذا يحدث بهذا الشكل؟ ذلك أن مخيّلة المرء لا تتوقف أبداً عن استعراض الصورة المتجددة دوماً لما سوف يحدث، إن ما نتنبأ به أو نتوقعه ا......

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