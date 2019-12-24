محمد سيد رصاص - مجتمعات ما بعد الحرب الأهلية: لبنان نموذجاً

2019/12/24 | 09:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_سيد_رصاص انتهت الحرب الأهلية اللبنانية، في يوم 13 تشرين الأول/ أكتوبر 1990، مع إخراج الجنرال ميشال عون وحكومته العسكرية من قصر بعبدا.استغرقت هذه الحرب خمسة عشر عاماً ونصف عام، وهي مثال نموذجي عن الحرب الأهلية، عندما تنهار مؤسسات الدولة عقب انفجار داخلي مجتمعي ويقوم الأهالي والجماعات بحمل السلاح في منظمات مسلّحة متقاتلة.من منطلق هذا التعريف، نجد هناك الحرب الأهلية الإسبانية (1936 ــ 39) وحرب البوسنة (1992......

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