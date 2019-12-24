أمين هدوزي - حول الفلسفة الإشتراكية التحررية الأناركية

2019/12/24 | 09:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أمين_هدوزي اللاسلطوية أو الاناركية هو مذهب فلسفي علمي /اقتصادي / اجتماعي /سياسي ، من بين مجموعة من منظريه الكلاسيكيين نذكر باكونين وبرودون وبروبتكين ومجموعة من المساهمين والمنظرين ، فهو مذهب متنوع الخطوط تحت إطار عام ونقاط نظرية مجتمعه من داخل وحدته، عرفت الترجمة العربية لماهية الأناركية ب مصطلح الفوضى، وهذه ترجمة بذيئة صيغت من قبيل الأعداء الايديولوجيين لهذا المذهب، فالترجمة السديدة لماهية الاناركية نجدها ف......

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