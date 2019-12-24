تحليل.. تفكك الدفاع والحارس المهزوز بين أسباب هزيمة الشرطة

2019/12/24 | 09:26 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} لم يتوقع أشد المتشائمين أن يعيش فريق الشرطة هذا السيناريو المعقد أمام مضيفه الشباب السعودي بسداسية نظيفة في ذهاب ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

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