امانة بغداد تنهي تطوير مداخل 10 مدارس جنوب شرقي بغداد

2019/12/24 | 09:26 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت أمانة بغداد، الثلاثاء، الانتهاء من تطوير مداخل 10 مدارس جنوب شرقي بغداد.

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