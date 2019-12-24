2019/12/24 | 09:28 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زعمت دراسة أن الفحص المستهدف للرجال الذين لديهم خطر وراثي أعلى للإصابة بسرطان البروستات، يمكن أن يحد من احتمال حدوث وفاة واحدة من بين 6 وفيات مرتبطة بالمرض الفتاك.واستنادا إلى محاكاة الكمبيوتر، يقول الباحثون إن الطريقة هذه يمكن أن تقلل أيضا من العلاجات غير الضرورية، للأورام غير الضارة.ويمكن استخدام اختبار الدم المعروف باسم

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دراسة تجد طريقة تقلل من خطر الوفاة بسرطان البروستات وكالة صدى الاعلام للانباء.

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