اكتشاف مثير للريبة يعود لحضارة غامضة في بيرو

2019/12/24 | 09:32 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عُثر على 11 قبرا، عمرها 1000 عام، تحتوي على هياكل عظمية تعود لحضارة Moche (موتشي) الغامضة في بيرو.واكتشف الباحثون وجود رموز على جمجمتي طفلين مدفونين في الموقع، إما نتيجة الوشم أو علامات اخترقت الجلد ووصلت إلى العظام.ودُفن شخص واحد مع صولجان، ووُضع آخر في غرفة مسقوفة، ما يشير إلى أن كليهما كانا يتمتعان

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