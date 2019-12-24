حقوق الانسان: التحقيق مستمر بأكبر مقبرة جماعية في ديالى.. عثر عليها في 2010

2019/12/24 | 09:34 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

أكد مكتب حقوق الانسان في محافظة ديالى، الثلاثاء (24 كانون الأول 2019)، استمرار التحقيق في ملف مقبرة جماعية عُثر عليها عام 2006 شمال المحافظة.

وقال مدير المكتب صلاح مهدي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "مكتب حقوق الانسان بالتنسيق مع مؤسسة الشهداء في ديالى، بدأ عملية موسعة لإكمال التحقيقات في ملف اكبر مقبرة جماعية، عُثر عليها عام 2010 في بساتين قرية جيايلة في اطراف قضاء الخالص(15كم شمال شرق بعقوبة)، التي تضم رفات مدنيين اعدمتهم عصابات القاعدة وتم استخراج 12 جثة منها آنذاك".

وأضاف مهدي، أن "المقبرة تعود بالأساس الى ضحايا اُعدموا عام 2006 واستغلت منازلهم من قبل القاعدة في تحويلها الى محكمة لإعدام الأبرياء، وتم اكتشافها عام 2010 من قبل القوات الأمنية"، لافتاً الى أن "الفريق المشترك الذي تم بدعم من قبل الشرطة، جاء من اجل اكمال التحقيق نظرا لتوفر معلومات بوجود المزيد من الجثث في المقبرة التي تقع داخل بستان مترامي والعمل على اجراء الفحوصات لكشف هوية الرفات بعد فتح المقبرة".

واشار مدير مكتب حقوق الانسان الى أن "القاعدة تركت وراءها الكثير من المقابر الجماعية، التي اكتشف بعضها والبعض الاخر لايزال مجهولاً نظرا لسيطرتها على مناطق واسعة بين 2006-2009 وارتكابها أبشع الجرائم بحق الابرياء".

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