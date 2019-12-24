2019/12/24 | 09:35 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت “واتس آب” مؤخرا أن التطبيق سيتوقف عن العمل على الهواتف الذكية التي تستخدم نظام التشغيل Windows الأسبوع المقبل.وعلى الرغم من أن تطبيق المراسلة الأشهر عالميا، متاح حاليا على هواتف Windows محددة، إلا أنه سيتوقف عن العمل بعد 31 ديسمبر.وقالت “واتس آب”: “لن تتمكن بعد الآن من استخدام “واتس آب” عبر جميع أنظمة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بدء العد التنازلي لتوقف عمل واتس آب على هذه الهواتف وكالة صدى الاعلام للانباء.

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