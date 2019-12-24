ناقد فني مصري يكشف سبب توقيف تصوير مسلسل عن الشهيد المنسي

2019/12/24 | 09:38 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الناقد الفني المصري، طارق الشناوي، سبب اعتراض أسرة ضابط الصاعقة الراحل، العقيد أحمد منسي، على تصوير مسلسل “الاختيار” المستلهم من حياته.وأكد الشناوي أن الجانب الأساسي في اعتراض أفراد الأسرة الذين ذهبوا إلى مكتب النائب العام لإيقاف تصوير المسلسل، هو وصية العقيد الراحل الذي أوصى بعد أن أصبح قائدا للكتيبة “103” بأنه لا يريد

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