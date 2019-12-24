فيديو نائب عن سائرون: لن تمرر اي شخصية حزبية لو بحرق البرلمان!

2019/12/24 | 09:39 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ ظهر عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون “محمد الغزي” على احدى القنوات العراقية والتلفزيونية ووجه رسالة صريحة بأن التحالف سوف يحرص على عدم تمرير ترشيح اي شخصية حزبية لرئاسة الوزراء ولو تطلب الأمر ” حرق البرلمان ” .

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