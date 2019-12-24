2019/12/24 | 09:40 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كـشـفـت وزارة الـتـربـيـة عـن ارتــفــاع نسب انتظام الطلبة والتلاميذ بـالـدوام الرسمي في المدارس في بغداد والمحافظات.وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حيدر فاروق السعدون في تصريح صحفي، ان “الوزارة تتابع ميدانيا وضع الدوام الرسمي فـي المــدارس بالتنسيق مـع المـديـريـات في بـغـداد والمـحـافـظـات، مـؤكـدا وجــود ارتـفـاع ملحوظ بانتظام الطلبة والتلاميذ بالدوام، حـيـث ارتـفـعـت الـنـسـب المـسـجـلـة مـقـارنـة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة التربية:ارتفاع نسب إنتظام الدوام ونشر مفارز أمنية لمنع غلق المدارس وكالة صدى الاعلام للانباء.

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