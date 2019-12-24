2019/12/24 | 09:40 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استبعدت لجنة التعليم العالي والبحث الـعـلـمـي فــي مـجـلـس الــنــواب تـاجـيـل العام الدراسي الحالي بسبب الاضراب المستمر للطلبة في الكليات والمعاهد المــرتــبــطــة بــــوزارة الـتـعـلـيـم.وقـــال عـضـو اللجنة محمد البلداوي، في تصريح صحفي إن “ابناء الشعب احـوج ما يكونون الى انهاء الاضـراب المـسـتـمـر فــي الــجــامــعــات والـكـلـيـات والمــعــاهــد الــتــابــعــة لـــــوزارة الـتـعـلـيـم الــعــالــي”، مــؤكــداً انـــه “لــيــســت هـنـالـك ايــة عــلاقــة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التعليم النيابية تستبعد تأجيل العام الدراسي الحالي وتؤكد معالجة إضراب الطلبة بالفصل الثاني وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التعليم النيابية تستبعد تأجيل العام الدراسي الحالي وتؤكد معالجة إضراب الطلبة بالفصل الثاني) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التعليم النيابية تستبعد تأجيل العام الدراسي الحالي وتؤكد معالجة إضراب الطلبة بالفصل الثاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).