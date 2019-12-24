رسالة صفاء السراي تصل إلى يونس محمود والسفاح يشكره.. صورة

2019/12/24 | 10:14 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ يس عراق بعث النجم السابق للمنتخب الوطني لكرة القدم، يونس محمود، شكره إلى أيقونة ثورة تشرين الشهيد صفاء السراي، بعد استلامه اللوحة التي رسمها السراي للسفاح محمود.(صفاء السراي)شكرآ..pic.twitter.com/6PAeFNViEt — يونس محمود (@YounisMahmoud10) December 24, 2019 واللوحة التي وصلت إلى يونس محمود بعد استشهاد السراي، هي من رسمة السراي ولكنها لم تصل للسفاح […]

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