شرطة النجف الأشرف “المؤسسات الحكومية والمقرات مؤمنة بشكل كامل”

2019/12/24 | 10:16 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)…أعلنت قيادة شرطة النجف الأشرف، الثلاثاء، أن المؤسسات الحكومية والمقرات مؤمنة بشكل كامل.وقال اللواء غانم العنكوشي قائد شرطة النجف لوكالة الأنباء العراقية إن “الأخبار المتداولة بشأن استهداف احد المقار في الكوفة بقناني المولوتوف غير صحيحة”، مؤكداً أن “الدوائر الحكومية والمقرات مؤمنة بالكامل من قبل قوات الأمنية”.وفي السياق ذاته أوضح قائد الشرطة أنه […]

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