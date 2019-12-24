وزارة الإعمار تعلن قرب البدء بأعمال تأهيل جسر الرستمية

2019/12/24 | 10:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اعلنت الملاكات الهندسية المختصة في وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة انها ستباشر خلال المدة القليلة المقبلة بأعمال تأهيل وصيانة جسر الرستمية الكونكريتي، الذي

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