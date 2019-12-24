توتر دبلوماسي جديد بين تركيا واليونان..والسبب؟!

2019/12/24 | 10:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعربت تركيا عن احتجاجها الشديد لإحراق سيارة تابعة لدبلوماسي في القنصلية التركية بمدينة سلانيك في اليونان.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، حامي

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