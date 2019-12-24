قائد شرطة النجف لــ(واع) : المؤسسات الحكومية مؤمنة بالكامل

2019/12/24 | 10:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت قيادة شرطة النجف الأشرف اليوم الثلاثاء، أن المؤسسات الحكومية والمقرات مؤمنة بشكل كامل.

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