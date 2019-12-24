2019/12/24 | 10:23 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الثلاثاء، باقراض ما يقرب من ثمانية الاف و800 باحث عن العمل خلال العام الحالي 2019، مؤكدة ان وثيقة برنامج العمل اللائق ستمنع عمالة الاطفال وتوفر للعامل اجره الحقيقي.وقال وزير العمل باسم عبد الزمان في بيان تلقته وكالة صدى ، ان “وثيقة برنامج العمل اللائق التي وقعتها وزارته ومنظمة العمل

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة العمل تعلن إقراض 8 آلاف و800 باحث عن العمل وتدريب 14 الفاً خلال 2019 وكالة صدى الاعلام للانباء.

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