مصرف المشرق العربي يعيد نشاط الكفالة العقارية

2019/12/24 | 10:24 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصرف المشرق العربي الإسلامي, الثلاثاء، إعادة العمل بنظام الكفالة العقارية.

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